NY株式18日（NY時間13:06）（日本時間02:06） ダウ平均44939.48（-6.64-0.01%） ナスダック21584.85（-38.13-0.18%） CME日経平均先物43845（大証終比：+125+0.29%） 欧州株式18日終値 英FT100 9157.74（+18.84+0.21%） 独DAX 24314.77（-44.53-0.18%） 仏CAC40 7884.05（-39.40-0.50%） 米国債利回り 2年債 3.761（+0.010） 10年債 4.334（+0.018） 30年債 4.938（+0