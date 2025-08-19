「ドジャース５−４パドレス」（１７日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）は本拠地で行われたパドレス戦に「１番・指名打者」で出場し、４打数１安打１得点で勝利に貢献した。初回に今季初対決のダルビッシュ有投手（３９）から右前打を放って先制のホームイン。チームはベッツの決勝本塁打で首位攻防３連勝を達成し、パドレスに２ゲーム差をつけて首位をキープした。パドレスの主砲、マチャドのバットが空を