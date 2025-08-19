「ドジャース５−４パドレス」（１７日、ロサンゼルス）ドジャース・ベシアが好リリーフで試合を締めた。イニングをまたいで１回２／３を無失点。試合後のインタビューに応じた左腕は「私は投げるのが大好き」と笑みを浮かべながら言い切った。試合終了の瞬間、雄たけびを上げた左腕は「大きな勝利。チームの勝利だ。先発のグラスノー、リリーフ陣、ベッツのホームラン、チーム一丸となっての勝利だ」と語り、「１人、１人、