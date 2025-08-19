きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは１．３５ドル台前半での推移となっている。上値は重くなっているものの下押す気配まではなく、２１日線の上で底堅い展開が続いている状況。今週は２０日水曜日に７月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。ストラテジストからは、予想を上回る内容であればポンド高で反応し、ポンドドルは重要な１．３６ドルの抵抗線を突破する可能性があると述べている。 民間部