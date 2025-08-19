◇インターリーグレッドソックス3―5マーリンズ（2025年8月17日ボストン）レッドソックス・吉田は「4番・DH」に座ったが、4打数無安打1三振に倒れた。相手先発右腕ジャンクにタイミングが合わず、最初の3打席は凡退。右腕フィリップスに代わった8回の第4打席も遊ゴロだった。出場5試合ぶりの無安打に「昨日からの凡退は同じような感じ。フラストレーションがたまる内容」と悔しさをにじませた。逆転負けで連勝は2で止ま