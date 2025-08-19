◇ナ・リーグカブス4―3パイレーツ（2025年8月17日シカゴ）カブス・鈴木は無安打ながら、好走塁で4カードぶり勝ち越しに貢献した。1点を追う6回1死から四球で出塁すると、次打者の二塁手左へのライナーが抜けるのを見極め、一気に三塁へ。続くケリーの安打は右中間に浅く上がった判断の難しい打球だったが、三塁に進んでいたことで生還でき、クレイグ・カウンセル監督は「行くか行かないかの決意が必要なプレー。三塁へ