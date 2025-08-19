◇ナ・リーグドジャース5―4パドレス（2025年8月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、パドレス戦でダルビッシュ有投手（39）と今季初対決し、初回に右前打を放ち一挙4得点の猛攻を演出し、首位攻防戦の3連勝に貢献した。2ゲーム差に広げ、18日（同19日）のロッキーズ戦に勝ち、パ軍がジャイアンツに敗れれば、地区4連覇への優勝マジック「34」が点灯する。先輩右腕に会釈をして打