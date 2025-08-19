◇ナ・リーグドジャース5―4パドレス（2025年8月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、パドレス戦でダルビッシュ有投手（39）と今季初対決し、初回に右前打を放ち一挙4得点の猛攻を演出し、首位攻防戦の3連勝に貢献した。2ゲーム差に広げ、18日（同19日）のロッキーズ戦に勝ち、パ軍がジャイアンツに敗れれば、地区4連覇への優勝マジック「34」が点灯する。先輩右腕に会釈をして打
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
- 2. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
- 3. 隊員2人死亡のビル 6項目で違反
- 4. ローサが語っていた離婚の予兆
- 5. 12月「スマホ新法」で変わる生活
- 6. ミュゼプラチナム 破産開始決定
- 7. 松本潤 合コンでまさかの大不評?
- 8. 自衛官2人が死亡 潜入訓練に参加
- 9. 学校かくれんぼ 長田に非難集中
- 10. 坂口健太郎を甘噛み? リサに波紋
- 1. 人を襲う魚 ゴマモンガラを目撃
- 2. 隊員2人死亡のビル 6項目で違反
- 3. 自衛官2人が死亡 潜入訓練に参加
- 4. 高温排水路で死亡 似た水路複数
- 5. クマ2頭 登山客の弁当を食べたか
- 6. 車が住宅に突っ込み女子大生死亡
- 7. 熊本市長に心ないDM ネット激怒
- 8. 「スーツケース放置」各地で問題
- 9. 新宿で乱闘 ボトルで殴り殺害か
- 10. 伊東市長「全容見えてきた」真意
- 1. 12月「スマホ新法」で変わる生活
- 2. 「子ども産むな」ADHD女性に批判
- 3. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 4. 顔の左側が成長しない 女性の今
- 5. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 6. 修学旅行生が放つ一言 空気一変
- 7. ミニストップ 消費期限を偽装
- 8. 追突され死亡 中国籍の男を逮捕
- 9. 逆に「G」呼ぶ 危険な対策に警鐘
- 10. 盆踊り前夜祭にマジックミラー号
- 1. プーチン氏が突きつけた要求全貌
- 2. 卓球欧州スマッシュ 中国が2敗
- 3. 邦人2人銃殺 旅行ガイドが関与か
- 4. 金建希氏 下着渡され悲惨な末路
- 5. 車内で大声...子への注意に反発
- 6. 日本人客の99%が行かぬ台湾の町
- 7. ミス露女性 結婚4カ月後に死去
- 8. 中国EVバッテリー大手 操業停止
- 9. トランプ氏「勝利はプーチン氏」
- 10. プーチン氏が最後に発した言葉
- 1. ミュゼプラチナム 破産開始決定
- 2. スウォッチ「つり目」広告で謝罪
- 3. 全国に1つ…新幹線「素通り」県
- 4. 一瞬で大金失う 50・60代で急増
- 5. 家建てるも…行政のミスで家失う
- 6. 2000円超え ハンバーガーの魅力
- 7. ミニストップ偽装 半数は関西
- 8. ドコモ改悪 8〜9月に変わること
- 9. 日本生命 金融庁に調査結果報告
- 10. ソロ活にぴったりな温泉施設
- 1. Google検索独占を脅かす「新星」
- 2. 「Googleメッセージ」に新機能
- 3. イヤホンにスマートグラスも?
- 4. MVNO各社のeSIMサービス内容
- 5. 前がん病変 AIが奪う思考力
- 6. 53GBストレージ搭載のコンデジ
- 7. スマホ重い…LINEでできる解消法
- 8. 1日で完売 謎解きゲーム登場
- 9. モバイルバッテリーの革新性
- 10. 8Kカメラ3機種 現状との違いは
- 11. AI解説者が解説 最新ツール13選
- 12. 携帯電話サービス「SoftBank」と「Y!mobile」にてクラウドストレージ「あんしんデータボックス」の月額料が半額になるキャンペーンなど
- 13. Xiaomi、新エントリースマホ「Redmi 15 5G」を発表！Snapdragon 6s Gen 3や7000mAhバッテリーなど。日本でも発売へ
- 14. KDDI、MOTOROLA XOOM Wi-Fi TBi11MをAndroid 3.2にバージョンアップするソフトウェア更新を提供開始
- 15. Kindleで「ダンジョン飯」が99円
- 16. IIJ、IT人材育成プログラム「IIJアカデミー」第6期の受講生を募集開始
- 17. ジョーシン、商品入れ替えにともなう「決算売りつくしセール」を8月24日まで実施
- 18. Microsoft SQLサーバがランサムウェア攻撃の標的、注意を
- 19. 90センチの巨大食品サンプルが話題に 「臭みもなく美味しい」 広島で親しまれる郷土料理とは？
- 20. Kindleセールで人気作が70%OFFに
- 1. 熱闘甲子園 過剰な演出が物議
- 2. 松岡修造家に「エグすぎる」
- 3. 広陵の会見 一番ダメなことした
- 4. 仙台育英敗退 プロ志望届を提出
- 5. 大然は150億円でも売却NG 提言
- 6. 三笘薫 ブライトン地元紙が評価
- 7. 大谷超えも「年俸もらいすぎ」
- 8. トッテナム 英DFと長期契約締結
- 9. ネイマール 試合後に涙の訴え
- 10. カル・ローリー 今季46号本塁打
- 1. 父の名前? YOSHIKIが劇中歌指摘
- 2. ローサが語っていた離婚の予兆
- 3. 松本潤 合コンでまさかの大不評?
- 4. 学校かくれんぼ 長田に非難集中
- 5. 坂口健太郎を甘噛み? リサに波紋
- 6. 福山雅治 ファンへの心境を語る
- 7. 中居氏「最後のつながり」消滅へ
- 8. VIVANT 二宮和也が裏話を明かす
- 9. YOSHIKI 騒動をめぐりコメント
- 10. 松本人志の復帰近い? 期待する声
- 1. 国民的ドラマ出演 天才子役の今
- 2. 劇的に若返る?「糖化=老化」対策
- 3. 夏に活躍 GUシアーカーディガン
- 4. モラハラする人の本当の気持ち
- 5. セサミストリート 全14型が登場
- 6. 天気に左右されない髪のケア
- 7. オーロラの輝き 数量限定コスメ
- 8. さそり座 運気が絶好調な星座
- 9. ZARAのブラウンバッグに注目
- 10. 夫の不倫が発覚 慰謝料を要求