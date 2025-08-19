ドジャース・大谷の次回登板が20日（日本時間21日午前9時40分開始）の敵地ロッキーズ戦に決まったと球団が発表した。23年8月9日のジャイアンツ戦以来、742日ぶりの白星を目指して中6日で先発する。17日に27歳の誕生日を迎えた山本は18日（同19日午前9時40分開始）のロ軍戦初戦に登板。中6日で今季11勝目を狙う。