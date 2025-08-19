ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのトランプ大統領との首脳会談を前に、トランプ政権のウクライナ担当特使と会談を行いました。トランプ大統領との首脳会談を前にワシントンを訪れているゼレンスキー大統領は18日、トランプ政権でウクライナを担当するケロッグ特使と会談し、戦況や、ヨーロッパやアメリカが持つ外交手段について協議したと明かしました。また、ゼレンスキー氏はSNSへの投稿で、1994年に“安全の保証”