プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚ロース肉の天ぷら」 「サラダ風冷奴」 「桜エビとニラのみそ汁」 の全3品。 食べ応えのある揚げ物に、おしゃれな冷奴、干しエビのコクのあるおみそ汁の和食の献立です。【主菜】豚ロース肉の天ぷら しっかり下味を漬け込んだ豚ロース肉1枚を丸ごと揚げるジューシーな揚げ物です。 ©Eレシピ 調理時間：20分+漬ける時間 カロリー：399Kcal