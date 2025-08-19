16日に岐阜県高山市の北穂高岳で行方不明となっていた男性が、17日に遺体で発見されました。男性はクライミング中に何らかの原因で、岩場をおよそ50メートル滑落したとみられています。警察によりますと、遺体で発見されたのは東京都練馬区に住む会社員の目崎健生さん（49）です。目崎さんは今月15日朝、登山愛好家4人のグループで長野県の上高地から入山。涸沢（からさわ）でテント泊をした後、16日に高山市の北穂高岳で仲間の男