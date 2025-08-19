愛知県東海市の伊勢湾岸道でトラック3台が絡む多重事故があり、3人がけがをしました。 警察によりますと、18日午後4時50分ごろ東海市の伊勢湾岸道上り東海インターチェンジ付近で「トラックなどの事故」と目撃者から110番通報がありました。 この事故はトラック3台が絡み、それぞれのトラックを運転していた30代から50代の男性合わせて3人が病院に運ばれましたがいずれも意識はあるということです。 また、この事故のおよ