バーミンガムが、ベシクタシュに所属する元イングランド代表MFアレックス・オックスレイド・チェンバレンの獲得を検討しているようだ。イギリスメディア『スカイスポーツ』が18日に報じた。現在32歳のO・チェンバレンはサウサンプトンのアカデミー育ちで、2010年3月に16歳199日にしてトップチームデビューを飾ると、2011年夏にはアーセナルへ完全移籍。当時のアーセン・ヴェンゲル監督の下、ウイングだけでなく中盤のセンター