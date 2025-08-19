吉本興業の直営劇場「よしもと祇園花月」（京都市）が、8月18日をもって閉館し、約14年の歴史に幕を下ろした。【写真】2011年のグランドオープン会見には笑顔でブラマヨ＆チュートリアルらが参加よしもと祇園花月は、吉本花月劇場の閉館（1987年）から24年ぶりに2011年7月、吉本興業の京都における常設劇場として開館。若手や実力派・ベテラン、祇園吉本新喜劇などで愛されてきた。修学旅行生や観光客からも人気があった。こ