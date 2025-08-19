筆者の自宅リビングの片隅には、スマートフォンやタブレット端末、モバイルバッテリーを一つ所に集めて充電するための、充電ステーションがあります。といっても特別なものではなく、単なるケーブルボックスの中にUSB電源タップが入れてあるだけで、ボックスの端からケーブルが伸びています。 充電ケーブルに特にこだわりはなく寄せ集めなので、長さも種類も色も材質も異なっています