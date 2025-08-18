象印マホービンは8月18日、「暮らしになじむデザイン」をコンセプトとした「STAN.（スタン）」シリーズから、電気ケトル「CK-PA08」とスチーム式加湿器「EE-FA50」を発表した。発売日は9月1日。市場想定価格は電気ケトルが9,900円前後、加湿器が33,000円前後。STAN.シリーズに電気ケトル（写真上）とスチーム式加湿器（写真下）が登場電気ケトルは、転倒湯もれ防止構造や本体二重構造など6つの安全設計を採用。流量切替レバーによ