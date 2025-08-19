女優・手塚理美（６４）が１８日、ＳＮＳを更新。俳優の息子が、大学時代にアルバイトでお世話になっていた店のオーナーと１２年ぶりの再会を果たしたことを明かした。手塚の次男・手塚日南人（てづかひなと）（３０）は早稲田大学在学中にシンガーソングライターとして活動を開始し、２０１５年、映画「たまご」で主演デビュー。その後、スペイン留学などを経て、昨年、本格的に俳優活動を開始した。手塚は１９９７年に俳優・