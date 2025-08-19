フィリピン・マニラで15日、観光で訪れていたとみられる日本人男性2人が所持品を奪われ、拳銃で撃たれて殺害された事件で、現地当局が事件に関与したとみられる2人を拘束したと発表しました。このうち1人は死亡した日本人2人のツアーガイドだったということです。