年初に、精力的な展開を宣言した通り、短いスパンで、次々と端末を展開している、シャオミのPOCOブランド。7月8日には、「POCO F7」を発売した。本記事では、メーカーから借りた「POCO F7」をもとに、レビューをお届けする。 POCO F7は、POCOブランドの中では、ハイエンドクラスとして定められているFシリーズの中で、スタンダードなモデルという位置付け。公式ストアでの販売価格は、5万4