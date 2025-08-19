フィリピンで日本人男性2人が殺害された事件で、当局は2人の身柄を拘束しました。首都マニラでは15日夜、ナカヤマ・アキノブさん（41）とサトリ・ヒデアキさん（53）が拳銃で撃たれて死亡しました。フィリピン当局は18日、複数の防犯カメラの追跡などにより事件に関与したとみられる2人の身柄を拘束したと発表しました。いずれもフィリピン人の男で、このうち1人は銃撃の実行犯で、もう1人は被害者らと行動していた旅行ガイドだと