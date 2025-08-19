歌手の福山雅治さんの所属事務所が、フジテレビをめぐる一連の問題で“不適切”と認定された会合に福山さんが出席していたことを明らかにしました。◇18日、歌手・福山雅治さんの所属事務所がコメントを発表しました。福山さんの所属事務所「（フジテレビ元専務）大多氏が主催した懇親会に本人が出席したことがあることは事実ですが、あくまで仕事先の会食にお招きいただいたとの認識のもと出席させていただいた」コメント