【日本駆逐艦 早波（再販）】 8月19日 出荷開始 価格：1,650円 ハセガワは、プラモデル「日本駆逐艦 早波」再販分の出荷を8月19日に開始する。価格は1,650円。 本製品は、日本駆逐艦 早波の1/700スケールプラモデル。パーツは「竣工時」と「改装後」の選択式となっている。模型全長は170.5mm。 「早波」は1943年7月に竣工し、第32駆逐隊に編入。1944年6月に