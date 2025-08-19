李赫氏（聯合＝共同）【ソウル共同】複数の韓国メディアは18日、韓国政府が次期駐日大使として、駐日公使などを歴任した李赫元駐ベトナム大使を内定したと伝えた。正式に着任すれば、6月発足の李在明政権が任命する初の駐日大使となる。報道によると、駐米大使には李政権と同じ革新系の文在寅元政権で外相を務めた康京和氏を内定した。李赫氏は、韓国外務省のアジア太平洋局長などを歴任した「日本通」として知られる。韓国メ