金代擬木構造八角形磚室壁画墓の墓室北東壁に描かれていた「夫婦対座宴飲図」。（２０２０年６月２６日撮影、太原＝新華社配信／郭東芳）【新華社太原8月18日】中国の山西省考古研究院はこのほど、金代の擬木構造八角形磚室（せんしつ）壁画墓の発掘調査に関する情報を公開した。宋・遼・金時代の文化の継承や交流を研究する上で重要な意義を持つ。壁画墓は同省晋中市昔陽県の建設現場で5年前に見つかり、山西省考古研究院の研