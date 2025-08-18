メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県と岐阜県で18日午後10時ごろから11時すぎにかけて、最大震度2の地震が2回、相次ぎました。 18日午後11時すぎ、名古屋市中区にあるメ～テレの報道フロアにいた複数のスタッフが「床が揺れた」「軽く突き上げられる感じがした」などと小さな揺れを体感しました。 気象庁によると午後11時12分ごろ、愛知県西部を震源とする最大震度2の地震がありました。 震度2を観測したのは豊