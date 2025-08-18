夏こそごはんをもりもり食べよう！ 暑い夏は食欲が落ちるという人も多いかもしれません。そんな時期こそ、しっかりごはんを食べて体力をつけたいところ。そこでご紹介するのが「ポークチャップ丼」のスピード献立。材料をチャチャッと炒めるだけで作れる丼物は時短にもおすすめです。 箸が進むポークチャップ丼 豚こまぎれ肉、ピーマン、玉ねぎを炒めるだけででき上がり！ケチャップ×ソースとともに、仕上げのバターでこってり