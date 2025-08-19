１８日午後４時頃、千葉県館山市富士見の沖ノ島海水浴場近くの岩場で、同県市川市大和田、高校１年藤原晴輝さん（１５）が海底に沈んでいるのをライフセーバーが見つけた。藤原さんは救助され、病院に搬送されたが、死亡が確認された。県警館山署によると、藤原さんは中学時代の同級生３人とシュノーケリングなどをしていた。藤原さんが溺れているのに気づいた友人たちが助けを求め、海水浴場のライフセーバーが深さ約２メート