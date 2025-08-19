日経平均株価が、また史上最高値を更新です。記者「先週末につけた4万3400円台を上回り、最高値を更新しました」きょうの東京株式市場で日経平均株価は、先週末より336円高い4万3714円で取引を終えました。円相場が円安に傾いたことで自動車など輸出関連株が買われたことなどが追い風になりました。