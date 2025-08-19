パレスチナ自治区北部のガザ市で制圧計画を進めるイスラエル軍の参謀総長が“攻撃の強化”を表明しました。イスラエル軍はザミール参謀総長が17日にガザ地区を視察し、司令官らに「次の段階の計画について説明した」と発表しました。軍は、北部ガザ市の制圧計画を進めていて、ザミール参謀総長は「ハマスの決定的な敗北までガザ市で攻撃を強化し続ける」と話しました。イスラエル国内では17日、停戦合意と人質の解放を求める大規模