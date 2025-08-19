アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談が、日本時間の19日午前2時過ぎからホワイトハウスで行われます。会談の焦点について、山崎大輔ワシントン支局長に聞きます。トランプ氏は、さきほどSNSで「今日は大きな一日になる」と投稿しました。3年半に及ぶ紛争の今後の行方を左右する会談に臨む意気込みを示しています。トランプ氏はプーチン大統領との会談後、これまで求めてきた即時停戦ではなく、和平合