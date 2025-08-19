中国メディアの澎湃新聞によると、頭にナイフが刺さったまま落ち着いた様子で母親と共に病院を訪れる雲南省昆明市の3歳女児の写真や動画がインターネット上に投稿され、高い関心を集めた。地元当局によると、医療従事者が全力で治療に当たり、ナイフはすぐに抜き取られた。命に別条はなく、公安当局の捜査の結果、突発事故と認定され、事件性は排除されたという。15日午後11時に女児の母親が自宅でシーツを交換するためシーツを振