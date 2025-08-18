9月1日に生放送されるTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』(19:00〜21:54)の第1弾出演アーティストと歌唱曲が18日、発表された。『CDTVライブ！ライブ！』出演者SixTONESは、野田洋次郎(RADWIMPS)が書き下ろした“青春エールソング”としても話題の最新曲「Stargaze」をフルサイズで披露。力強い歌声を届ける。Travis Japanは、メンバーの松田元太がプロデュースした「Rush」をフルサイズでパフォーマンス。ライブでも人気曲とな