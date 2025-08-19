2000（平成12）年8月19日、ちんどん屋さんが一堂に会し、伝統芸を披露する初の「全国ちんどん博覧会」が東京・上野の水上音楽堂で開かれた。派手な衣装に太鼓を抱えた13団体の32人が一斉に入場すると、観客から大きな拍手と歓声が上がった。観客席の通路も練り歩き、会場全体をパフォーマンスの舞台に変えた。