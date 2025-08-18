猫は笑わないというと愛猫家は反論するかもしれないが、少なくとも人間のようには笑わない。そんな笑わない猫さえ笑うことがあるとしたら、どれほど面白いことがあったのだろうか。【こちらも】ジャズ文化が生んだ「Cat’s Meow」「Cool Cat」! 猫にまつわる英語イディオム (16)英語では、そんな発想をそのまま表現した「（enough） to make a cat laugh」というイディオムがある。■（Enough） to make a cat laugh「（enou