25-26シーズンのプレミアリーグ第1節マンチェスター・ユナイテッド対アーセナルの一戦が行われ、0-1でアウェイチームが勝利を手にした。決勝点となったのは近年アーセナルの強みとして勝ち点獲得に貢献しているセットプレイから。その後は堅守を披露し、初戦からの対BIG6の一戦を制した。一方のユナイテッドは新戦力のマテウス・クーニャ、ブライアン・エンベウモが先発。後半にはベンヤミン・シェシュコが投入され、アーセナルを