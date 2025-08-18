家電量販店のジョーシンが、商品入れ替えにともなう「決算売りつくしセール」を8月24日（日）まで実施しています。新品・在庫品、展示・処分品を対象に、さまざまなジャンルの商品を最大20％引きの特別価格で販売します。ジョーシンの「決算売りつくしセール」が後半戦に突入！決算売りつくしセールの対象商品と割引率は以下の通り。いずれも、ジョーシンの指定商品が対象となります。インクカートリッジ、用紙…販売価格から10％