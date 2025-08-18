フィギュアスケート女子で世界最高得点保持者のカミラ・ワリエワ（１９）＝ロシア＝が１８日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃の近影を披露した。金髪になったことが話題となっているワリエワ。この日は白のワンピース姿でイベントに登場。柔らかくほほ笑む姿はかなり大人びた印象を与えた。北京五輪から３年、１９歳の成長には「薄化粧でこれは美人」、「可愛い。プロモデル」、「何が良いって外国人で珍しいナチュラル