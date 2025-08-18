大阪・道頓堀で起きたビル火災。消火に当たっていた消防隊員2人が死亡しました。ビルの窓から噴き出す炎に激しく立ち上る黒煙。現場は海外からのインバウンド客も多い観光エリアで、周辺は一時騒然としました。近くの飲食店にいた20代の女性1人が煙を吸って病院に搬送されたほか、消火活動に当たっていた消防隊員6人も搬送されました。このうち、浪速消防署に所属する森貴志さん（55）と長友光成さん（22）の2人の死亡が確認された