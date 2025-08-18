自民党の岸田前首相や林官房長官が18日夜、旧岸田派を中心とした参院議員と会合を行い、党内情勢や今後の政治日程についても意見が交わされた。東京都内の中華料理店で開かれた会合には、岸田前首相、林長官、旧岸田派に所属していた参院議員のほか、7月の参院選で初当選した議員のうち4人が出席した。さらに、2024年の自民党総裁選に林長官が立候補した際、推薦人となった参院議員も参加した。出席者によると、参院選の慰労と当選