中国鉄路ハルビン局集団は中国最北端の極寒エリアに敷設されているハルビンとチチハルを結ぶ高速鉄道「哈斉高速鉄道」が17日に開通10周年を迎えたことを明らかにした。新華網が伝えた。この10年間で、同高速鉄道の高速列車は累計8189万キロメートル以上を安全に走行し、輸送した乗客数は延べ1億人を突破した。（提供/人民網日本語版・編集/KM）