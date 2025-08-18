ウクライナのゼレンスキー大統領が、アメリカ・ワシントンに到着しました。トランプ大統領との会談は約3時間後に始まる予定です。ワシントンに到着したゼレンスキー大統領は、自身のSNSで「戦争を迅速かつ確実に終わらせたい」と強調し、「過去のようにクリミアやドンバスを奪われることは許さない」として、改めて領土の割譲を拒否する姿勢を示しました。トランプ大統領との会談では、安全の保証や領土問題が協議される見通しで、