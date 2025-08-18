新エントリースマホ「Redmi 15 5G」が登場！日本でも発売へXiaomiが展開するコストパフォーマンスを重視した「Redmi」ブランドの新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「Redmi 15 5G」（Xiaomi Communications製）を発表しています。すでにマレーシアなどの一部の国・地域では販売開始されており、価格はマレーシアでは8GB内蔵ストレージ（RAM）および256GB内蔵ストレージで729RM（約26,000円）となっています。型