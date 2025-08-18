大分県警玖珠署は18日、玖珠町の70代女性が架空料金請求詐欺に遭い、電子マネー80万円分をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、8月上旬、被害者の携帯に「未払いがある」とメールが届いた。メールに記載された「＋」から始まる番号に電話をかけたところ「契約金の未払いがある。電子マネーを購入してカード番号を教えてください」などと言われた。指示通りに電子マネーを購入し、カード番号を伝