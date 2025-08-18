≒JOY「今、恋をしている」MVサムネイル 指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ≒JOYが18日、新曲 『今、恋をしている』 のMusic Videoを公開した。【動画】公開された≒JOY「今、恋をしている」MV先日、＝LOVE、≠ME、≒JOYが夏にお届けするスペシャルソングを8月に順次配信リリースすることが発表されたが、8月27日に配信リリースされる≒JOYの新曲 『今、恋をしている』 のMusic Videoが公開された。新曲