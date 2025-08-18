アルシャンの市街地。（７月２７日、ドローンから、フフホト＝新華社記者／馬金瑞）【新華社フフホト8月18日】中国内モンゴル自治区ヒンガン盟アルシャン市は人口わずか3万人余り、市街地面積11平方キロの小都市ながら、管轄区域が約7400平方キロに及び、雄大な火山湖、神秘的な鉱泉群、森林と雪原が広がる。また世界ジオパーク1カ所、国家森林公園2カ所、国家湿地公園3カ所を有する。アルシャンという地名は「温かく神聖な泉