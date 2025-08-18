石破総理大臣は、アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談について「平和実現の道筋を強く期待する」と述べました。【映像】石破総理大臣のコメント「率直な議論が行われるということ、そしてウクライナに公正で永続的な平和これが実現するというような道筋ができること、これを強く期待をいたしております」（石破総理大臣）石破総理は「トランプ大統領の積極的な取り組みは歓迎すべきことだ」とし、