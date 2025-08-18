18日午後11時12分ごろ、愛知県西部で震度2を観測する地震がありました静岡県内の各地の震度は次の通りです。震度2 浜松市天竜区震度1 浜松市中央区、浜名区、磐田市、牧之原市なお、この地震による津波の心配はありあせん。震源地は愛知県西部で震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは3.9と推定されます。