アメリカとウクライナの首脳会談を前に、ウクライナ国内ではロシアによる攻撃で少なくとも13人が死亡しました。【映像】現地の様子ウクライナ当局などによりますと、17日夜〜18日朝にかけて、ウクライナ各地でロシアのドローンやミサイルによる攻撃が相次ぎ、少なくとも13人が死亡しました。このうち東部ハルキウ州では、ドローンが共同住宅に直撃し、1歳の少女を含む7人が犠牲になりました。また、アゼルバイジャンの企業