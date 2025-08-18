来日中のドイツのヨハン・ヴァーデフール外相が都内で講演し、ロシアによるウクライナ侵攻について、「インド太平洋地域の安定にも影響を及ぼしている」との見方を示し、今後、日本などと連携を深めていく考えを示しました。18日、ドイツのヨハン・ヴァーデフール外相は、都内の講演会に登壇し、ロシアによるウクライナ侵攻について、「インド太平洋地域の安定にも影響を及ぼしている」との見方を示しました。ロシアの攻撃が北朝鮮