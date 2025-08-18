アルビレックス新潟は18日、11日にFW谷口海斗が入籍したことを発表した。谷口はクラブを通じ、「このたび、かねてよりお付き合いしていた方と入籍いたしました。妻は、私が日々サッカーに専念できるよう、しっかりとした土壌を整えてくれています。これからは夫婦としてお互いを支え合いながら、穏やかな家庭を築いていきたいと思います。そして、支えてくださる妻やサポーターの皆さまのためにも、ピッチで結果を残し続けられ